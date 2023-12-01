Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА — о Джеймс Хардене: нельзя аплодировать рыбе только за то, что она плавает

Чемпион НБА — о Джеймс Хардене: нельзя аплодировать рыбе только за то, что она плавает
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсе Хардене.

«Нельзя аплодировать рыбе только за то, что она плавает. Я не доверяю Джеймсу Хардену и не думаю, что остальная лига ему доверяет», — приводит слова Хардена First Take.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден в данный момент принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 15,3 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 6,2 передачи. В минувшем сезоне НБА Джеймс сыграл в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Зарплата Хардена:
Новая команда — новые начинания! Сколько заработает Джеймс Харден в «Клипперс»?
Истории
Новая команда — новые начинания! Сколько заработает Джеймс Харден в «Клипперс»?

Представление Джеймса Хардена на домашней арене «Клипперс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android