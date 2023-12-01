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Владимир Гомельский оценил работу Андрея Кириленко на посту президента РФБ

Владимир Гомельский оценил работу Андрея Кириленко на посту президента РФБ
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о работе Андрея Кириленко на посту президента Российской федерации баскетбола (РФБ). По мнению Гомельского, Кириленко успешно справляется со своими обязанностями.

«Финансирование системы подготовки молодых баскетболистов – это только часть решения проблемы. Есть ещё подготовка тренеров, которые должны будут заниматься этой самой подготовкой, создание материальной базы для полноценной и всесторонней подготовки.

Вот этой частью проблемы Кириленко и ФБР занимается. Я считаю, что занимается успешно, хотя и несколько медленно. Но создание материальной базы — самая дорогостоящая часть проблемы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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