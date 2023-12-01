Дирк Новицки рассказал о ритуале Денниса Родмана в «Далласе» за 40 минут до матчей

Экс-баскетболист «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился воспоминаниями о пятикратном чемпионе НБА Деннисе Родмане.

«Я большой фанат «Чикаго Буллз» 90-х. Деннис был одним из моих героев. После того как Марк Кьюбан купил команду, он решил: «Нам нужно произвести здесь фурор. Это город ковбоев, я хочу вернуть величие «Маверикс». Думаю, я подпишу контракт с Деннисом Родманом». В итоге он это сделал.

Обычно с тренером Доном Нельсоном мы встречались за 40 минут до игры. Помню первый матч с Родманом. Мы все рады, что он дебютирует. И вот за 40 минут Деннис встаёт и поднимается наверх, чтобы принять душ. Вторая игра — то же самое. Он встаёт и идёт принимать душ, пропуская предматчевые встречи», — сказал Новицки на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.

Появление Денниса Родмана перед чикагской публикой: