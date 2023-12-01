Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Акун-Пёрселл — о награде MVP ЕЛ ВТБ: не ожидал, но я играю в баскетбол не ради этого

Акун-Пёрселл — о награде MVP ЕЛ ВТБ: не ожидал, но я играю в баскетбол не ради этого
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл прокомментировал получение награды самому ценному игроку (MVP) Единой лиги ВТБ по итогам ноября. По словам Акун-Пёрселла, это признание стало для него неожиданным.

«Я благодарен Единой лиге ВТБ за такое признание. Не ожидал. Да если честно, и не думал об этом. У нас сейчас все мысли заняты другим: надо выигрывать каждый следующий матч, ведь сейчас график стал ещё плотнее — только с одной командой сыграли, как надо уже изучать следующую.

Выигрывал ли я такие призы раньше? Кажется, было дело пару раз в чемпионате Дании. Но я играю в баскетбол не ради этого. Побеждать — вот что для меня главное. Хотя приз тоже получить приятно», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Награда для Акун-Пёрселла:
Единая лига ВТБ определила MVP по итогам ноября
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android