Акун-Пёрселл — о награде MVP ЕЛ ВТБ: не ожидал, но я играю в баскетбол не ради этого

Лёгкий форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл прокомментировал получение награды самому ценному игроку (MVP) Единой лиги ВТБ по итогам ноября. По словам Акун-Пёрселла, это признание стало для него неожиданным.

«Я благодарен Единой лиге ВТБ за такое признание. Не ожидал. Да если честно, и не думал об этом. У нас сейчас все мысли заняты другим: надо выигрывать каждый следующий матч, ведь сейчас график стал ещё плотнее — только с одной командой сыграли, как надо уже изучать следующую.

Выигрывал ли я такие призы раньше? Кажется, было дело пару раз в чемпионате Дании. Но я играю в баскетбол не ради этого. Побеждать — вот что для меня главное. Хотя приз тоже получить приятно», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба Единой лиги ВТБ.