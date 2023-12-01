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Стивен Эй Смит назвал звёздного игрока НБА, который в этом сезоне смотрится слабее

Стивен Эй Смит назвал звёздного игрока НБА, который в этом сезоне смотрится слабее
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался об атакующем защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Клэе Томпсоне.

«Клэй, может, стоит начать беспокоиться? Вообще, я бы бросил вызов любому на этой планете, кто найдёт большего поклонника Клэя, чем я. Я годами просто бредил этим парнем. Ты входишь в топ-5 снайперов на планете – на всей планете. Ты можешь выглядеть лучше. Мы все ожидаем от тебя большего», — сказал Смит на канале ESPN в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Томпсон в данный момент принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 2,3 передачи.

Ранее о ветеранах «Голден Стэйт» высказался главный тренер команды Стив Керр.

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