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Если бы Шакил О'Нил играл в современной НБА, он был бы лучше или хуже, чем в своё время?

Если бы Шакил О'Нил играл в современной НБА, он был бы лучше или хуже, чем в своё время?
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Шакил О'Нил — не только один из лучших центровых в истории, он также считается одним из самых успешных игроков в истории. Многими Шакил на пике воспринимается как самый доминантный баскетболист, которого когда-либо видели.

Эта доминантность исходила из огромного атлетизма и хорошего понимания игры Шакила. Соперникам зачастую оставалось просто фолить О'Нила, потому что другого способа остановить его не было.

После того как Шак закончил карьеру, позиция центрового претерпела значительные изменения в соответствии с тем, как изменилась сама игра в течение 2010-х годов. Нам стало интересно, если бы молодой Шакил О'Нил оказался в нынешней лиге, какой уровень игры он показывал бы? Хотим знать ваше мнение.

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