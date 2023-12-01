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Игрок ЦСКА Тримбл объяснил, почему Йокич не станет примером для подражания в США

Игрок ЦСКА Тримбл объяснил, почему Йокич не станет примером для подражания в США
Никола Йокич
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о том, что молодое поколение баскетболистов в США и НБА не хотят быть похожими на центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, а предпочитают выбирать себе других кумиров.

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«Сомневаюсь. Йокич прибыл из Европы, а тут играют совсем в другой баскетбол, если сравнивать с Америкой. Молодые игроки в США хотят быть как Расселл Уэстбрук или Джейлен Грин, смотрят также и на стиль Кевина Дюрэнта. Сейчас там на подходе самое атлетичное поколение в истории», – сказал Тримбл в эфире программы «Взял Мяч» на YouTube.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Денвер» во главе с Йокичем стал чемпионом НБА. При этом сербский центровой стал самым ценным игроком финальной серии.

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