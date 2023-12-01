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Легионер УНИКСа Бако поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Легионер УНИКСа Бако поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ
Исмаэль Бако
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Центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако поделился ожиданиями от игры с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Наша команда готова к предстоящей встрече с «Локомотивом-Кубань». Ожидаем, что по сравнению с матчем открытия в Казани соперники сыграют сильнее. Уверен, это будет очень напряжённая игра от первой и до последней минуты», – приводит слова Бако официальный сайт казанского УНИКСа.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС. Команда в финальной серии прошлого сезона обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

Встреча между одними из лучших команд Единой лиги ВТБ состоится 2 декабря в 14:00 мск. УНИКС в этом сезоне уже обыгрывал «Локомотив-Кубань» со счётом 91:73.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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