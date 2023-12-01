Томпсон: Карри ближе всех к Джордану по влиянию на игру

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что Стефен Карри больше всех похож на легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

«Очевидно, что из нашего трио (Томпсон, Карри и Грин) Стефен ближе всех находится к Майклу Джордану по своему влиянию на игру, и Эм Джей делал такие же вещи», – приводит слова Томпсона The Sport Rush.

Напомним, Карри, Томпсон и Грин являются четырёхкратными чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт». Последний титул «воины» завоевали в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

Отметим, что Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл шесть чемпионств, оформив два три-пита с 1991 по 1993 и с 1996 по 1998 года.