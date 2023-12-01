Дирк Новицки назвал молодого игрока, который впечатлил его своей игрой

Легендарный тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки похвалил центрового «Хьюстон Рокетс» Апперена Шенгюна, который в нынешнем сезоне НБА демонстрирует отличную игру.

«Я действительно впечатлён его игрой. Универсальность, пас, результативность… у него невероятный сезон. Я рад за него. Я никогда по-настоящему не встречался с ним, но он кажется хорошим парнем каждый раз, когда я что-то о нём слышу. Так что я действительно рад за него и, надеюсь, он сможет продолжать в том же духе.

Ты хочешь становиться лучше каждый год. Ты хочешь вернуться домой в межсезонье, усердно работать, добавить что-то в свою игру… особенно когда ты молод, и вернуться на площадку более полноценным игроком. Именно этого он добивался, улучшая игру на протяжении нескольких лет, так что я с нетерпением жду, что он проведёт невероятный сезон в НБА», – приводит слова Новицки Rockets Wire.