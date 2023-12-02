Терренс Росс объявил о завершении карьеры в 32 года

Спустя 11 сезонов в НБА защитник Терренс Росс на собственном подкасте объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года.

«Я тут подумал, тем более время уже прошло, думаю, я всё. Вы получили весь баскетбол от меня, что могли. Я начал постоянно получать травмы, причём зачастую очень странные. Я начинаю терять свои колени, у меня болит спина.

Я просто хочу быть дома с детьми. Думаю, люди не понимают, насколько мы отделены от семей, пока играем. Мы пропускаем столько дней рождений, праздников. Хочу взять на себя роль отца, хочу быть частью своей семьи. Это всё было очень тяжело», — рассказал Росс на собственном подкасте.

За свою карьеру Росс сыграл за три команды: «Торонто Рэпторс», «Орландо Мэджик» и «Финикс Санз».