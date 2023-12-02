Виктор Вембаньяма побил рекорд Шакила О'Нила в НБА

Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за «Сан-Антонио Спёрс», установил интересный статистический рекорд в лиге.

В ноябре 19-летний Вембаньяма в среднем набирал 20,1 очка за игру и делал 10,3 подбора. Тем самым Виктор стал самым молодым баскетболистом в истории НБА, который в среднем показывал статистку в 20 очков и 10 подборов за календарный месяц.

Отметим, что ранее этот рекорд принадлежал центровому Шакилу О’Нилу, который показывал такие статистические показатели, когда ему было 20 лет и 267 дней. На данный момент Вембаньяме 19 лет и 330 дней.

Напомним, Вембаньяма побил рекорд О’Нила несмотря на то, что «Сан-Антонио» проиграл в последних 14 матчах регулярного чемпионата НБА. «Шпоры» занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции.