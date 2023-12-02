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Сможет ли «Локо» выйти в финал Единой лиги второй раз подряд?

Сегодня, 2 декабря, состоялся матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором сошлись финалисты прошлого сезона «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В итоге краснодарская команда смогла отыграть отставание в 22 очка и героически выиграть матч.

Таким образом, этот успех стал одним из крупнейших в сезоне для подопечных Александра Секулича. Команда находится в отличной форме и выиграла восемь из девяти последних своих матчей.

Такая удачная полоса последовала после плохого старта. Краснодарцы уступили в четырёх из пяти первых игр сезона.

Смогут ли железнодорожники повторить прошлогодний успех и выйти в финал Единой лиги? Хотим знать ваше мнение.

Сегодняшний матч закончился со счётом 82:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локо» Девон Акун-Пёрселл. На его счету 19 очков и четыре подбора.