«Он весь алфавит». Бывшая Ховарда — о его ориентации

Ройс Рид, мать ребёнка бывшего игрока НБА Дуайта Ховарда, выступавшего за «Орландо Мэджик», о котором появлялась информация о принадлежности ЛГБТ*, высказалась о его сексуальной ориентации.

«Я просто думаю, что он немного странный. Мне очень жаль. Думаю, что он — весь этот алфавит. Даже не хочу начинать об этом говорить, но не знаю ни об одной из этих букв. Считаю, что он любопытный», — заявила Рид в видео на YouTube-канале VladTV.

Догадки про личную жизнь Ховарда связаны с тем, что ранее ему были выдвинуты обвинения о домогательствах, однако звёздный игрок, побеждавший в НБА в 2020 году вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс», позднее заявлял, что является гетеросексуалом.

*Запрещённая в России экстремистская организация.