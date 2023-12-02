Представитель НБА объяснил удаление Тейтума в матче с «Филадельфией»

Известный рефери Билл Кеннеди прокомментировал удаление звезды «Бостон Селтикс» американца Джейсона Тейтума в матче с «Филадельфией Сиксерс» (125:119), состоявшемся в ночь с 1 на 2 декабря.

Напомним, Тейтум оказался недоволен решением судьи зафиксировать фол за столкновение с форвардом Робертом Ковингтоном и вступил с ним в спор.

«После того как был зафиксирован фол, Джейсон продолжил жаловаться, и его несколько раз попросили пройти на скамейку. Он продолжил жаловаться из-за нарушения, которое уже было зафиксировано, и открыто жестикулировал в сторону судей, после чего ему был назначен второй технический фол», — приводит слова Кеннеди издание Boston Herald.

Ранее Джо Маззулла отреагировал на удаление Тейтума в матче с «Филадельфией».