Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол выразил сожаление, что редко играл против Деррика Роуза из-за регулярных травм

Крис Пол выразил сожаление, что редко играл против Деррика Роуза из-за регулярных травм
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний разыгрывающий Крис Пол, присоединившийся к «Голден Стэйт Уорриорз» в 2023 году, отметил, что ему жаль, что по причине травм редко играл против ныне разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Деррика Роуза, которого также на протяжении всей карьеры преследовали травмы.

«Я и Ди Роуз за всю карьеру играли против друг друга лишь несколько раз. Не уверен, знает ли он об этом. Так сложилось, что в наших карьерах, когда приходило время играть друг против друга, то травму получал либо я, либо он. У меня была возможность поговорить с ним, и я просто сказал, что сильно ценю его как игрока.

У меня в карьере тоже были травмы, и я знаю, как сильно это влияет морально, как это бросает вызов. Я один из главных фанатов Роуза», — приводит слова Пола Clutch Points.

Взгляд в прошлое:
От Карима до Роуза. Топ-5 самых молодых MVP в истории НБА
От Карима до Роуза. Топ-5 самых молодых MVP в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android