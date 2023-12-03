«Парма» дома разгромила МБА в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 3 декабря, в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» состоялся очередной матч первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. В рамках него сыграли местный баскетбольный клуб «Парма» и МБА из Москвы. Встречу обслуживали судьи Сергей Беляков (Ижевск), Ярослав Орешин (Санкт-Петербург) и Иван Бахтеев (Калуга). Игра закончилась победой хозяев со счётом 77:56.
Отметим, что самым результативным игроком встречи стал форвард пермского клуба Айзея Риз, набравший 22 очка. Лучшим у москвичей оказался Владислав Трушкин – в его активе 19 очков.
«Парма» одержала шестую победу в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, идёт двумя строчками ниже с пятью победами в активе.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
77 : 56
МБА
Москва
Парма: Джонсон, Свинин, Соломон, Ильницкий, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Чебуркин, Фирсов, Егоров
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Якушин, Коновалов
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