«Парма» дома разгромила МБА в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 3 декабря, в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» состоялся очередной матч первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. В рамках него сыграли местный баскетбольный клуб «Парма» и МБА из Москвы. Встречу обслуживали судьи Сергей Беляков (Ижевск), Ярослав Орешин (Санкт-Петербург) и Иван Бахтеев (Калуга). Игра закончилась победой хозяев со счётом 77:56.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал форвард пермского клуба Айзея Риз, набравший 22 очка. Лучшим у москвичей оказался Владислав Трушкин – в его активе 19 очков.

«Парма» одержала шестую победу в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, идёт двумя строчками ниже с пятью победами в активе.