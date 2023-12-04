Двое игроков «Миннесоты» — в списке лучших по защитному рейтингу в сезоне-2023/2024 НБА

Центровые «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер и Карл-Энтони Таунс, принявшие участие в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по 19 матчей каждый, вошли в тройку лучших по защитному рейтингу.

Отметим, что Руди Гобер, являющийся трёхкратным обладателем награды лучшему игроку оборонительного плана, занимает первое место со значением 102,6. Далее за Гобером следует его одноклубник Карл-Энтони Таунс с показателем 104,6. Тройку замыкает центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон — 105,1.

В сезоне-2023/2024 НБА «Миннесота» провела 19 игр. За этот период клуб одержал 15 побед и потерпел четыре поражения, занимая в Западной конференции первое место. Текущая серия «волков» — четыре победы подряд. На втором месте располагается «Оклахома-Сити Тандер» с показателем 13-6.