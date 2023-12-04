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Име Удока прокомментировал удаление после разговора с Леброном Джеймсом

Име Удока прокомментировал удаление после разговора с Леброном Джеймсом
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался о беседе с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), после которого специалист получил технический фол и был вынужден покинуть площадку.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Ривз - 18, Джеймс - 16, Кристи - 12, Реддиш - 11, Принс - 11, Расселл - 9, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 21, Холидей - 11, Грин - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Исон - 6, Уитмор - 5, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович

«У нас просто был разговор, но судьям не понравилось то, что они услышали. Мне не понравилась наша физическая форма. Мы не должны бояться команду, которая не славится своими габаритами, — это нехороший знак», — приводит слова Удоки heavy.com.

Напомним, встреча между «Лейкерс» и «Хьюстоном» завершилась в пользу клуба из Лос-Анджелеса со счётом 107:97. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «озёрников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 14 подборов.

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Леброн и Удока вступили в словесную перепалку, тренер «Хьюстона» получил удаление
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