Име Удока прокомментировал удаление после разговора с Леброном Джеймсом

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался о беседе с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), после которого специалист получил технический фол и был вынужден покинуть площадку.

«У нас просто был разговор, но судьям не понравилось то, что они услышали. Мне не понравилась наша физическая форма. Мы не должны бояться команду, которая не славится своими габаритами, — это нехороший знак», — приводит слова Удоки heavy.com.

Напомним, встреча между «Лейкерс» и «Хьюстоном» завершилась в пользу клуба из Лос-Анджелеса со счётом 107:97. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «озёрников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 14 подборов.