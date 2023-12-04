Гарнетт — о «Голден Стэйт»: это не команда уровня плей-офф, они не попадут даже в плей-ин

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» не смогут выйти в плей-офф.

«Это не команда уровня плей-офф. Я не думаю даже, что они попадут в плей-ин. Я просто вижу, как другие команды становятся сильнее, чем «Уорриорз».

Я вижу такую команду, как «Сакраменто Кингз». У них есть свой собственный стиль, они моложе и сильнее. Как бы грустно это не выглядело, но у каждой, абсолютно каждой истории есть конец», – рассказал Гарнетт в подкасте SHOWTIME Basketball.

«Голден Стэйт» одержал девять побед в 20 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в текущем сезоне и занимает 11-е место в таблице Западной конференции.