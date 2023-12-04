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Стал известен разговор Леброна и Удоки, после которого тренер «Хьюстона» был удалён

Издание TMZ представило расшифровку разговора между звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и главным тренером «Хьюстон Рокетс» Име Удокой в матче команд, который по московскому времени состоялся вчера, 3 декабря.

Напомним, Джеймс и Удока вступили в словесную перепалку, после которой последний получил технический фол и был вынужден покинуть площадку.

Удока: «Хватит плакать как девчонка, чувак. Хватит плакаться».

Леброн: «Мы все взрослые мужчины, и это слово не было уместно. Не стоит так свободно высказываться».

Удока: «Да, я сказал это».

Леброн: «Не нужно этого делать».

Удока: «И что ты сделаешь? Ведёшь себя так, будто что-то сделаешь. Мягкозадый пацан».

Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 107:97. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «озёрников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 14 подборов.