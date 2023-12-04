«Взгляните на цифры и достижения». Ховард ответил на критику своей карьеры

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуайт Ховард считает, что его карьера является недооценённой.

«В какой-то момент неуважение должно закончиться. Уберите имя «Дуайт Ховард» и взгляните на цифры и достижения, и у вас не останется сомнений в том, что этот игрок сделал для баскетбола.

Если бы вы трудились так же упорно, как и я, на баскетбольной площадке и за её пределами, а после достигли бы жизни всего, о чём мечтали, то улыбались бы», — сказал Ховард в подкасте Club Shay Shay.

За карьеру в НБА Ховард выступал за такие команды как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Уизардс», «Филадельфия Сиксерс», «Атланта Хоукс» и «Орландо Мэджик». В 2020 году Ховард стал чемпионом лиги.