Дирк Новицки назвал величайшего баскетболиста в истории

Легендарный тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки назвал, по его мнению, лучших представителей любимых видов спорта и, в частности, баскетбола.

«Очевидно, я назову Майкла Джордана, он мой герой, и он навсегда останется величайшим для меня. Также я выберу Мухаммеда Али. Я всегда был большим поклонником тенниса, и я выберу Роджера Федерера. В детстве я был большим фанатом Бориса Беккера, так что это четыре. Я пятым я бы назвал Тайгера Вудса», — сказал Новицки в подкасте SHOWTIME Basketball.

Майкл Джордан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1984 по 2003 годы, на рубеже тысячелетий пропустив несколько сезонов. За это время он стал шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА.