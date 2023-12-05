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Йокич — главный претендент на награду MVP в нынешнем сезоне по математической модели

Статистический портал Basketball-Reference создал математическую модель на основании предыдущих голосований за награду MVP, чтобы опубликовать список фаворитов на главную индивидуальную награду года. Первую позицию занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Главные претенденты на MVP сезона-2023/2024

Проценты обозначают шансы игрока на выигрыш награды.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 65,9%.

2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 12,9%.

3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 8,1%.

4. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — 3,8%.

5. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 2,7%.

6. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 2%.

7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 1,8%.

8. Тайриз Макси («Фидадельфия Сиксерс») — 1,1%.

9. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 0,9%

10. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — 0,8%.

Предматчевая бросковая тренировка Николы Йокича: