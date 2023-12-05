«Ужасная группа рефери». Брукс высказался об инциденте Леброна с тренером «Хьюстоном»

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс рассказал своё мнение о решении судьи удалить главного тренера «Хьюстон Рокетс» Име Удоку после перепалки с игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я пытался оттолкнуть Леброна от тренера, а судьи просто дали ситуации выйти из-под контроля. Ужасная группа судей тогда работала, они потеряли контроль над игрой. Когда они действуют настолько непоследовательно, получаются всегда такие ситуации», — заявил Брукс в интервью после тренировки.

Напомним, Джеймс и Удока вступили в словесную перепалку, после которой последний получил технический фол и был вынужден покинуть площадку. В итоге Лейкерс» победили со счётом 107:97. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «озёрников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 14 подборов.