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Леброн Джеймс высоко оценил трейлер игры GTA 6

Леброн Джеймс высоко оценил трейлер игры GTA 6
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о выходе трейлера новой части популярной компьютерной игры Grand Theft Auto 6 (GTA 6).

«GTA 6 выглядит просто безумно, блин», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Согласно трейлеру, игра выйдет только в 2025 году, а события развернутся в современном Вайс-Сити. Ролик GTA 6 также подтвердил название игры — Grand Theft Auto VI. Ранее Rockstar Games называла игру просто «следующая Grand Theft Auto», из-за чего многие переживали, что у игры может быть другое название.

Как стало известно, одной из главных героев станет девушка Люсия — скорее всего, будет ещё и второй играбельный персонаж, но уже мужчина.

Трейлер GTA 6:
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