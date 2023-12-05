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Дирк Новицки признался, что поначалу сомневался в перспективах Луки Дончича в НБА

Дирк Новицки признался, что поначалу сомневался в перспективах Луки Дончича в НБА
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Легендарный тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки заявил, что поначалу скептически относился к перспективам словенского разыгрывающего Луки Дончича в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Конец моей карьеры был не самым приятным. Нам нужна была маленькая свеча, которая смогла бы зажечь остальных. Я не думал, что этой свечой станет Лука Дончич. Я сомневался, будет ли он достаточно быстрым и атлетичным, чтобы играть в этой лиге.

У всех в нашей команде было много сомнений касательно Луки. Ещё в тренировочном лагере мы начали проверять его, специально фолили на нём. Но он творил невероятные вещи, у него был особый талант. Мы поняли, что он будет отличным игроком. Ему не нужно было моё наставничество. Он и так играл как 32-летний ветеран», — приводит слова Новицки Clutch Points.

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Предматчевая разминка Луки Дончича:

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