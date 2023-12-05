Инсайдер подтвердил, что Дуайт Ховард готов к переходу в клуб Евролиги или Еврокубка

Авторитетный итальянский инсайдер Маттео Андреани подтвердил новость о том, что восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард готов к переходу в европейский клуб, участвующий в Евролиге или Еврокубке.

«Мне сообщили, что Дуайт Ховард действительно всё чаще подумывает о переезде в Европу. Команды, участвующие в Евролиге, а также команды Еврокубка — среди возможных вариантов для бывшего чемпиона НБА», — написал Андреани на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом баскетболиста в НБА был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и делая по 5,9 подбора за матч.