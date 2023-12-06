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Бывший тренер клубов НБА: «Клипперс» придётся обменять Уэстбрука, он не будет счастлив

Бывший тренер клубов НБА: «Клипперс» придётся обменять Уэстбрука, он не будет счастлив
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Бывший главный тренер клубов Национальной баскетбольной ассоциации Эвери Джонсон считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» придётся обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука после прихода Джеймса Хардена.

«Ну, есть пара звёзд, у которых ничего не получается, и очевидно, что среди них Джеймс Харден. Когда вы смотрите на Джеймса Хардена и на то, как плохо ему удалось влиться в состав «Лос-Анджелес Клипперс». Теперь ещё и Расселл Уэстбрук выходит со скамейки запасных, и он этим явно недоволен.

Я думаю, что в конечном итоге им придётся обменять Уэстбрука. Поскольку он в конечном итоге не будет счастлив в этой команде. Возможно, они позвонят в Чикаго и попытаются обменять Зака ​​Лавина и сделать Джеймса Хардена постоянным игроком стартового состава на позиции разыгрывающего», — приводит слова Джонсона Sports Illustrated.

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