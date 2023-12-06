Чемпион НБА: заплатил бы, чтобы увидеть драку Леброна и Удоки

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашид Уоллес прокомментировал конфликт между звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и главным тренером «Хьюстон Рокетс» Име Удокой.

Напомним, Удока оскорбил Джеймса во время матча, на что последний ответил предупреждением, после чего тренер был удалён с площадки.

«Я на стороне Име, это мой парень. Я знал Име, когда он ещё учился в колледже, а я был в Портленде. У него баскетбольный ум, и он не лезет за словом в карман.

Это был серьёзный вызов. Драка получилась бы чертовской. Я бы заплатил, чтобы увидеть её, потому что Име не сопляк. И он всегда был таким. Он принял вызов. Он не позволял вам обойти его на 20-25 очков. Каждый игра была тяжёлой», — сказал Уоллес в подкасте Gil’s Arena.