Джейсон Тейтум составил список из семи величайших игроков в истории НБА
Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал гостем подкаста Point Forward. Ведущий попросил Тейтума назвать список из пяти величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
На первое место Тейтум поставил легендарного Майкла Джордана, который шесть раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов Джордан признавался самым ценным игроком. В тройку сильнейших Тейтум также поставил Леброна Джеймса и Коби Брайанта.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Майкл Джордан.
2. Леброн Джеймс.
3. Коби Брайант.
4. Карим Абдул-Джаббар.
5. Мэджик Джонсон.
6. Стефен Карри.
7. Шакил О'Нил.
Ранее Тейтум назвал 10 игроков НБА для своего матча мечты.
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