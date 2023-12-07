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Джейсон Тейтум составил список из семи величайших игроков в истории НБА

Джейсон Тейтум составил список из семи величайших игроков в истории НБА
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал гостем подкаста Point Forward. Ведущий попросил Тейтума назвать список из пяти величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

На первое место Тейтум поставил легендарного Майкла Джордана, который шесть раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов Джордан признавался самым ценным игроком. В тройку сильнейших Тейтум также поставил Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Майкл Джордан.
2. Леброн Джеймс.
3. Коби Брайант.
4. Карим Абдул-Джаббар.
5. Мэджик Джонсон.
6. Стефен Карри.
7. Шакил О'Нил.

Ранее Тейтум назвал 10 игроков НБА для своего матча мечты.

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