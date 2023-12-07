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Джейсон Тейтум поделился вдохновляющей историей о встрече с Коби Брайантом

Джейсон Тейтум поделился вдохновляющей историей о встрече с Коби Брайантом
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал мотивирующую историю о легендарном игроке Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанте.

«Коби Брайант однажды выступал в тренировочном лагере. Я помню, что он сказал: «У меня никогда не было плана Б. Почему бы мне не посвятить всё своё время и силы тому, чего я пытаюсь достичь?» Эти слова вызвали такую бурную реакцию», — рассказал Тейтум в подкасте Point Forward.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, были его 13-летняя дочь Джианна и шесть друзей семьи.

Ранее Тейтум включил Брайанта в свой список величайших игроков в истории.

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