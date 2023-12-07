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Игрок «Клипперс» критически отреагировал на обмен Джеймса Хардена

Игрок «Клипперс» критически отреагировал на обмен Джеймса Хардена
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пи Джей Такер высказался о перспективах команды с приходом разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Леонарду, Джорджу, Уэстбруку и Хардену тяжело играть вместе? На планете не хватит баскетбольных мячей для такой команды», — приводит слова Такера The Athletic.

Напомним, Пи Джей Такер стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках сделки по обмену Джеймса Хардена. Вместе с Харденом в «Клипперс» из «Филадельфии Сиксерс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев. В обратном направлении проследовали Маркус Моррис, Николас Батум, Роберт Ковингтон, Кей Джей Мартин, несколько драфтов и право на обмен пиками.

После прихода Хардена «Клипперс» одержали шесть побед в 14 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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