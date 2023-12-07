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Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом 2000-х?

Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом 2000-х?
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Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий по версии посетителей «Чемпионата». Сегодня, 7 декабря, мы продолжаем голосование за игроков из 2000-х. Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-2000/2001 и 2009/2010.

Тим Данкан: три чемпионства, две статуэтки MVP, 10 попаданий в символическую сборную по итогам сезона, 10 участий в Матче всех звёзд.

Дирк Новицки: одна статуэтка MVP, 10 попаданий в символическую сборную по итогам сезона, девять участий в Матче всех звёзд.

Кевин Гарнетт: одно чемпионство, одна статуэтка MVP, «Лучший оборонительный игрок» 2008 года, семь попаданий в символическую сборную по итогам сезона, 10 участий в Матче всех звёзд.

Пау Газоль: два чемпионства, два попадания в символическую сборную по итогам сезона, три участия в Матче всех звёзд.

Крис Уэббер: три попадания в символическую сборную по итогам сезона, четыре участия в Матче всех звёзд.

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