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Чемпион мира 2023 года Шрёдер стал «Человеком года» в Германии

Чемпион мира 2023 года Шрёдер стал «Человеком года» в Германии
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Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Деннис Шрёдер получил награду «Человек года» в Германии. Об этом сообщает Basket News.

Результаты голосования:

1. Деннис Шрёдер – 18%.
2. Борис Писториус (министр обороны Германии) – 10%.
3. Роберт Хабек (вице-канцлер Германии) – 10%.
4. Маттиас Швайгхефер (актёр) – 10%.
5. Руди Фёллер (футбольный тренер) – 9%.
6. Юлиан Нагельсман (футбольный тренер) – 8%.
7. Маркус Зедер (премьер-министр Баварии) – 7%.

Отметим, что в составе национальной команды Германии Шрёдер стал чемпионом мира 2023 года. Разыгрывающий помог сборной впервые в истории выиграть титул чемпионов мира. Защитник стал лучшим бомбардиром финального матча с Сербией, набрав 28 очков, и впоследствии был признан самым ценным игроком турнира.

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