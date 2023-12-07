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Джейлен Браун: я демонстрирую лучший уровень баскетбола в жизни

Джейлен Браун: я демонстрирую лучший уровень баскетбола в жизни
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун сообщил, что показывает впечатляющую игру в карьере в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации.

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«Мне кажется, что на обеих сторонах площадки я демонстрирую лучший баскетбол в своей жизни. Большинство людей на самом деле не смотрят игру, поэтому оценивают её по статистике», – приводит слова Брауна The Athletic.

Отметим, что на данный момент «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с результатом в 15 побед при пяти поражениях в регулярном чемпионате НБА.

Напомним, 27-летний Джейлен Браун в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 набирает в среднем 22,2 очка, совершая при этом 5,2 подбора за игру.

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