Айзея Томас рассказал, чем его поразил Леброн, после увиденного на тренировке

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Вместе с Леброном Томас выступал в «Кливленд Кавальерс». Также Айзея непродолжительное время был игроком «Лейкерс».

«Он словно машина. Просто безумие. Номер один. Если тренировка запланирована на 11, он там уже в 9. А уходит этот парень последним. Тут нет никакого секрета. Он заботится о своей физической форме. Настоящая машина», — сказал Томас в рамках мероприятия для молодых игроков.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 20 матчах в рамках регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 6,4 передачи.