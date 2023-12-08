Лиллард отреагировал на то, что Халибёртон отпраздновал точный трёхочковый в его стиле

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал решение защитника «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона отпраздновать точный трёхочковый бросок в его стиле. Команды встречались в рамках 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА. «Индиана» победила со счётом 128:119.

«Ещё с детства я спокойно отношусь к подобному. Я не расстраиваюсь, когда так же делает кто-то другой. Думаю, это можно расценивать как знак уважения и признательности того, чего добился я. После матча мы пожали друг другу руки», — сказал Лиллард на пресс-конференции.

«Индиана» вышла в финал внутрисезонного турнира НБА и в решающем матче сыграет с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» в полуфинале разгромили «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89).