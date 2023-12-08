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Гомельский — о Бронни Джеймсе: состоится ли его пришествие в НБА, я вовсе не уверен

Гомельский — о Бронни Джеймсе: состоится ли его пришествие в НБА, я вовсе не уверен
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу вероятности того, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сыграет со своим сыном Бронни в одной команде НБА.

«Я искренне желаю Леброну осуществить эту мечту. Но состоится ли пришествие Джеймса-младшего в НБА, я вовсе не уверен», — написал Гомельский.

Напомним, ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с Бронни в одной команде. Звёздный игрок «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.

Ранее стало известно, когда Бронни дебютирует за университетскую команду Южной Калифорнии в NCAA.

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