Крис Пол признался, что не общался с Адамом Сильвером после конфликта с судьёй Фостером

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол признался, что не разговаривал с комиссионером Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адамом Сильвером после инцидента с арбитром Скоттом Фостером, удалившим его с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (115:123). Напомним, изначально между Полом и Фостером возникла словесная перепалка, после чего рефери удалил его.

«Нет, мне никто не звонил. Никто не звонил, никто ничего не писал. Я не разговаривал с Адамом», — сказал Пол на пресс-конференции.

Предматчевая тренировка Эндрю Уиггинса и Криса Пола:

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол принял участие в 19 матчах, набирая 8,6 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая 7,2 передачи в среднем за игру.