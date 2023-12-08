Этторе Мессина представил свежую информацию о травмированном Миротиче

Форвард «Милана» Никола Миротич пропустит несколько недель. При этом его восстановление может затянуться и на больший временной отрезок. Об этом во время пресс-конференции рассказал главный тренер команды Этторе Мессина.

«Мы говорим о неделях, может быть, даже дольше. Мы сделали всё возможное. В настоящий момент врачи изучают ситуацию. На следующей неделе будет известно больше», — сказал Мессина.

Ранее сообщалось, что у Миротича могла усугубиться травма левого ахиллова сухожилия.

В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги «Милан» на выезде встречался с белградским «Партизаном». Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 82:69. В настоящий момент «Милан» занимает 16-е место в турнирной таблице.