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Бронни впервые в сезоне принял полноценное участие в тренировке университетской команды

Бронни впервые в сезоне принял полноценное участие в тренировке университетской команды
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Бронни Джеймс, сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, впервые в нынешнем сезоне принял полноценное участие в тренировке университетской команды Южной Калифорнии. В настоящий момент Бронни готовится к матчу с командой «Лонг Бич Стэйт», представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. Встреча пройдёт в рамках NCAA 10 декабря.

Бронни Джеймс принял участие в тренировке университетской команды:

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировочного занятия. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Ранее баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский выразил сомнение, что Бронни сможет пробиться в НБА.

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