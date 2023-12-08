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Остин Риверс: не стану говорить ничего положительного о «Филадельфии», это личное

Остин Риверс: не стану говорить ничего положительного о «Филадельфии», это личное
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс заявил, что у него нет желания обсуждать «Филадельфию Сиксерс» в положительном ключе из-за увольнения из клуба его отца Дока Риверса. Специалист был уволен в прошлом сезоне НБА на следующий день после поражения от «Филадельфии» в матче с «Бостон Селтикс» в рамках полуфинала Восточной конференции.

«Я не стану говорить ничего положительного о «Филадельфии». Они некрасиво поступили с моим отцом. Это было грязно. Мне нечего о них сказать. Это личное. Семья превыше всего», — сказал Остин Риверс на канале ESPN в YouTube.

В настоящий момент «Сиксерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Игроки «Филадельфии» добыли 13 побед и потерпели семь поражений.

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