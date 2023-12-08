Атаман сделал жёсткое заявление по поводу слухов после встречи с президентом Турции

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман прокомментировал публикации в некоторых средствах массовой информации по поводу своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщалось, что Атаман якобы обсуждал «Фенербахче». Встреча между наставником «Панатинаикоса» и турецким президентом произошла в посольстве Турции в Афинах.

«Прежде чем что-то сказать, я хочу прояснить одну ситуацию, которая для меня очень важна. Как вы знаете, я посетил господина президента Эрдогана [в Афинах]. Мы встречались в посольстве и говорили на протяжении 30 минут.

После этого кто-то в Греции стал распространять полную чушь. Написали, будто он спросил меня: «Почему ты приехал в «Панатинаикос»?» И я ответил, что приехал сюда, чтобы победить «Фенербахче». Это полная чушь.

Мы лишь поговорили о дружбе между турецким и греческим народами. Также мы поговорили о спортивной культуре Греции. Я не сказал ни слова о «Фенербахче».

Какой журнал, какая газета это написала? Я подам на них в суд. Это полная чушь. Хочу прояснить этот вопрос, потому что это важно для меня», — приводит слова Атамана Basket News.