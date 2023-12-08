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Боб Майерс сообщил, что отличает Тайриза Халибёртона от других игроков НБА

Боб Майерс сообщил, что отличает Тайриза Халибёртона от других игроков НБА
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Бывший генеральный менеджер Боб Майерс поделился мнением о разыгрывающем «Индианы Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне.

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«Больше всего меня беспокоит вот что. Он был хорош на тренировках перед драфтом, но, когда мы встретились с ним лично, я должен был понять, какой Тайриз человек и лидер. Тот разговор запомнился тем, насколько он сообразителен и верит в себя. И это было не высокомерие. От него исходила уверенность.

И это правда, что многие в лиге хотят находиться с ним в одной команде. Сейчас Тайриз показывает нам, что он прекрасный игрок и входит в фантастический этап карьеры. В НБА есть множество по-настоящему великих баскетболистов, с которыми никто не хочет играть. Их очень много. Но если ты отличный игрок и отличный человек, люди потянутся», – приводит слова Майерса NBC Sports.

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