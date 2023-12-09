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Комиссионер НБА Сильвер объяснил, почему лига не отстранила Гидди

Комиссионер НБА Сильвер объяснил, почему лига не отстранила Гидди
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался на тему инцидента с форвардом «Оклахомы-Сити Тандер» Джоша Гидди, который подозревается в связи с несовершеннолетней девушкой.

«Я не могу припомнить много обстоятельств, когда мы отстраняли игрока только на основании обвинения… Когда идёт расследование, мы отходим на второй план… Вот как сейчас обстоят дела», – приводит слова Сильвера Clutch Points.

Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий и видео, как предполагается, с несовершеннолетней девушкой. На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Джош обнимает девушку за шею. На другом видео Гидди называет Кук своей девушкой.

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