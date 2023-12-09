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Бывший тренер ЦСКА Итудис прокомментировал поражение «Фенербахче» от «Барселоны»

Бывший тренер ЦСКА Итудис прокомментировал поражение «Фенербахче» от «Барселоны»
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Главный тренер турецкого «Фенербахче», который раньше работал в московском ЦСКА, Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче 13-го тура Евролиги от каталонской «Барселоны».

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«К сожалению, они вытеснили нас с площадки своей агрессивностью. Они вынудили нас прибегнуть к неудачным броскам на последних секундах. Мы оставались в игре всю третью четверть, но нашему творческому подходу не хватало хороших решений и времени, которые нам нужно было, чтобы проявить себя в концовке.

У нас нет сдающихся. У нас есть бойцы. Игра с топ-командами может помочь нам только расти умственно и физически», – приводит слова Итудиса Eurohoops.

Напомним, «Фенербахче» после первой половины в матче с «Барселоной» вёл со счётом 50:38, но в итоге турецкий клуб уступил в игре с результатом 81:89.

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