Бывший тренер ЦСКА Итудис прокомментировал поражение «Фенербахче» от «Барселоны»

Главный тренер турецкого «Фенербахче», который раньше работал в московском ЦСКА, Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче 13-го тура Евролиги от каталонской «Барселоны».

«К сожалению, они вытеснили нас с площадки своей агрессивностью. Они вынудили нас прибегнуть к неудачным броскам на последних секундах. Мы оставались в игре всю третью четверть, но нашему творческому подходу не хватало хороших решений и времени, которые нам нужно было, чтобы проявить себя в концовке.

У нас нет сдающихся. У нас есть бойцы. Игра с топ-командами может помочь нам только расти умственно и физически», – приводит слова Итудиса Eurohoops.

Напомним, «Фенербахче» после первой половины в матче с «Барселоной» вёл со счётом 50:38, но в итоге турецкий клуб уступил в игре с результатом 81:89.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.