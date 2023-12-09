Бывший игрок НФЛ: если «Лейкерс» с Леброном продолжат в таком духе, готовьтесь к финалу

Бывший игрок НФЛ, а ныне спортивный аналитик Кейшон Джонсон высказался о текущей форме «Лос-Анджелес Лейкерс», которые в полуфинальной игре внутрисезонного турнира разгромили «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 133:89. Джонсон отметил, что благодаря усилиям их лидера Леброна Джеймса команда может ставить себе цель выйти в финал НБА.

«Они стали выглядеть как идеальная команда. У них лучший игрок всего турнира, без вопросов. Когда вы смотрите на игры Леброна Джеймса во внутрисезонном турнире и просто на ход сезона, то он играет как MVP — это безоговорочно.

Мы говорили про Луку Дончича, но та статистика, которую набрал Леброн в последней игре, была впечатляющей. Он выключил игру — у него было четыре из четырёх из-за дуги, которые залетели чуть ли не с центра площадки. Если «Лейкерс» продолжат играть так же и после внутрисезонного турнира, то сыграть в июне будет их задачей. Если они продолжат так же играть, то приготовьтесь, боже мой», — сказал Джонсон на канале ESPN в YouTube.

В финале внутрисезонного турнира «Лейкерс» будут противостоять «Индиане Пэйсерс», победившей «Милуоки Бакс» (128:119). Игра назначена на 10 декабря, начало — в 4:30 мск.