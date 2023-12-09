Зак Лоу: Халибёртон — претендент на звание MVP

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу поделился мнением о разыгрывающем «Индианы Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне, который провёл выдающееся начало чемпионата и помогает своей команде в борьбе за победу во внутрисезонном турнире.

«Он лучший игрок в лиге по пик-н-роллу. Он кандидат на звание MVP, кандидат в первую команду НБА. Если захотите, то можете представить эту сделку как беспроигрышную — «Пэйсерс» в отличном положении», — сказал Лоу в своём подкасте.

В ночь на 10 декабря «Индиане» предстоит провести в Лас-Вегасе финальный матч внутрисезонного турнира с «Лос-Анджелес Лейкерс».

На пути к финалу «Индиана» оказалась сильнее «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». В свою очередь «Лейкерс» одолели «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс».