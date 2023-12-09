«Он ненавидит нас». Клэй Томпсон отреагировал на слова Баркли об «Уорриорз»

Четырёхкратный чемпион НБА и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» американец Клэй Томпсон прокомментировал высказывание бывшего игрока лиги, а ныне аналитика Чарльза Барки.

Напомним, ранее Барки поддержал уход Боба Майерса с поста генерального менеджера «Уорриорз», заявив, что он «покинул «Титаник».

«Этот парень когда-нибудь отдаст нам должное? Вы представляете, как тяжело бороться за титул? Чарльз знает, каково это. А побеждать каждый год? Мы не пропали. Какая у нас статистика, 10-12? Осталось ещё 60 матчей.

Он ненавидит нас с 2015 года, так что всё это не удивляет. Возможно, это и имеет место быть, но я не подпишусь под его словами. Я давно в этом бизнесе. Каждый день вы должны делать то, что умеете, и не обращать внимания на посторонний шум, иначе он сведёт вас с ума. Просто работайте над собой и выступайте как можно лучше для своей команды», — приводит слова Томпсона The Athletic.